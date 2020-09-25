ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

За нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, внесли 3 млн грн залога

Залог за внефракционного нардепа Александра Юрченко внесли 24 сентября, сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрченко был арестован 21 сентября
Юрченко был арестован 21 сентября
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

За внефракционного нардепа Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, внесли 3 млн 1656 грн залога. Об этом "Украинской правде" 25 сентября сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc.

"За нардепа внесли залог в полном объеме", – сказала она, добавив, что сумму внесли 24 сентября.

Адвокаты Юрченко не ответили изданию, вышел ли он из СИЗО.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика.

По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

Теги: коррупция, арест, залог, взятка, Высший антикоррупционный суд Украины, Александр Юрченко, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
  Don't Chase The Dead. Мерилин Мэнсон выпустил клип со звездой "Ходячих мертвецов" Ридусом. Видео
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS