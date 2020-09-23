Суд наложил арест на имущество нардепа Юрченко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко. Об этом агентству УНИАН 23 сентября сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест, в пресс-службе пообещали сообщить об этом позже.
На заседании суда во время избрания Юрченко меры пресечения говорилось, что у него во владении есть треть квартиры и $50 тыс. собственных активов.
21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн.
По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".
В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.