Суд наложил арест на имущество нардепа Юрченко

Подозреваемого во взяточничестве депутата Верховной Рады Александра Юрченко 21 сентября арестовали с правом внесения залога. Сегодня стало известно, что Высший антикоррупционный суд наложил арест на его имущество.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко. Об этом агентству УНИАН 23 сентября сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест, в пресс-службе пообещали сообщить об этом позже.

На заседании суда во время избрания Юрченко меры пресечения говорилось, что у него во владении есть треть квартиры и $50 тыс. собственных активов.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн.

По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.