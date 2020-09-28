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"Мусорная мафия и упаковщики". Нардеп Юрченко рассказал, кому нужен его арест

Внефракционный нардеп Александр Юрченко заявил, что не получал неправомерной выгоды, не требовал и не побуждал никого к предоставлению взяток.

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За Юрченко внесли 3 млн 1656 грн залога и он вышел из СИЗО
За Юрченко внесли 3 млн 1656 грн залога и он вышел из СИЗО
Фото: Олександр Юрченко/ Facebook

Внефракционный нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, в видеообращении на странице в Facebook опроверг свою причастность к преступлениям.

"Я не совершал никакого преступления. Никакой неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не требовал и не побуждал никого к предоставлению мне денежных средств. Изучив сообщение о подозрении и материалы досудебного расследования, я утверждаю, что не имею никакого отношения к инкриминируемым мне преступлениям", – заявил он.

По словам Юрченко, подтверждением его невиновности являются обыски, которые проходили с "многочисленными нарушениями". Работники НАБУ не нашли ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах, отметил он.

"Кому это нужно? Мусорная мафия и "упаковщики", которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращения с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы", – добавил нардеп.

Юрченко заявил, что не будет  препятствовать расследованию, а также докажет непричастность к инкриминируемым преступлениям.

https://www.facebook.com/yurchenko211/posts/3808893092473343

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика.

По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли 3 млн 1656 грн залога и он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет. 

Теги: СИЗО, депутаты, мафия, НАБУ, обвинение, мусор, подозрение, САП, подкуп, Александр Юрченко
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