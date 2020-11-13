За семь месяцев в украинской армии зафиксировано 39 самоубийств – Венедиктова

Небоевые потери украинской армии с марта по октябрь 2020 года составили 979 человек: 276 человек погибли, 703 получили ранения или телесные повреждения. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

C марта по октябрь 2020 года в результате боевых действий на Донбассе погиб 21 укаинский военнослужащий, 199 получили ранения. Об этом 13 ноября сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Небоевые потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне проведения операции Объединенных сил. 703 получили ранения или телесные повреждения, сказано в сообщении.

Для расследования таких потерь в специализированной прокуратуре объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием причин смертей военнослужащих в небоевых условиях.

По данным генпрокурора, за 7 месяцев проводилось расследование 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвердили самоубийство. В суд направлено 16 обвинительных актов.

"За совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы. Всего в этой категории уже принято 27 обвинительных приговоров", – отметила Венедиктова.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.