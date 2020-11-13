ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

За семь месяцев в украинской армии зафиксировано 39 самоубийств – Венедиктова

Небоевые потери украинской армии с марта по октябрь 2020 года составили 979 человек: 276 человек погибли, 703 получили ранения или телесные повреждения. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктова: Проводилось расследование 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке
Венедиктова: Проводилось расследование 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

C марта по октябрь 2020 года в результате боевых действий на Донбассе погиб 21 укаинский военнослужащий, 199 получили ранения. Об этом 13 ноября сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Небоевые потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне проведения операции Объединенных сил. 703 получили ранения или телесные повреждения, сказано в сообщении.

Для расследования таких потерь в специализированной прокуратуре объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием причин смертей военнослужащих в небоевых условиях.

По данным генпрокурора, за 7 месяцев проводилось расследование 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвердили самоубийство. В суд направлено 16 обвинительных актов.

"За совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы. Всего в этой категории уже принято 27 обвинительных приговоров", – отметила Венедиктова.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: смерть, прокуратура, Донбасс, самоубийство, расследование, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, Ирина Венедиктова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
Шварценеггер снимется в шпионском телесериале
Шварценеггер снимется в шпионском телесериале
"Максим, рога вам не идут". Галкин сделал снимок в лифте своего дома
"Максим, рога вам не идут". Галкин сделал снимок в лифте своего дома
  Therefore I Am. Билли Айлиш в новом клипе бродила по пустому торговому центру и воровала еду. Видео
  Therefore I Am. Билли Айлиш в новом клипе бродила по пустому торговому центру и воровала еду. Видео
"Больно даже смотреть". Мендес с иголками в шее показала, как ей вставляют мононити
"Больно даже смотреть". Мендес с иголками в шее показала, как ей вставляют мононити
Победительница шоу "Холостяк 10" заразилась коронавирусом
Победительница шоу "Холостяк 10" заразилась коронавирусом
Барак Обама поделился в сети снимком матери
Барак Обама поделился в сети снимком матери
"Глазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой
"Глазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS