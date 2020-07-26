На Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный

Украинский военнослужащий Михаил Воронский скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием, сообщили в 44-й отдельной артиллерийской бригаде.

На Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады на своей странице в Facebook.

"Выражаем соболезнования родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту солдата Михаила Воронского, который погиб на востоке нашей страны. По предварительным данным, военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование", – говорится в сообщении.

Уроженцу Тернопольской области Воронскому было 54 года. Он проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.

В бригаде рассказали, что Воронский был ветераном Афганской войны, участником Революции достоинства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.