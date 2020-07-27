В Ровенской области военнослужащий убил своего сослуживца – Нацполиция

Смерть 37-летнего военнослужащего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Ровенской области 30-летний военнослужащий убил своего 37-летнего сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщение о смерти военного поступило в полицию от медиков около 7.00 26 июля.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что ночью 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, после которого тот упал на асфальтовое покрытие.

Пострадавший пошел в казарму, однако утром ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь ему не удалось. По данным врачей, смерть военного наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего военного. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.