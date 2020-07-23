В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 16 новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 июля в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 143 человека, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровел 551 человек, пятеро умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 16 новых случаев COVID-19. Об этом 23 июля в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится девять человек. Один военнослужащий – в Национальном военно-медицинском клиническом центре, четверо – в военно-медицинском клиническом центре Западного региона, два работника ВСУ – в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, один военнослужащий – в военно-медицинском клиническом центре Центрального региона и еще один – в Конотопской центральной районной больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся семь человек. В Киевской области – двое военнослужащих и один работник ВСУ, во Львовской и Сумской областях – по двое военных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровел 551 человек, пятеро умерли.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.