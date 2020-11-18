Фонд соцстрахования назначил пожизненные выплаты шести украинским медикам, которые переболели COVID-19

Фонд соцстрахования назначил выплаты четырем украинским медработникам, которые в результате инфицирования COVID-19 получили инвалидность, и еще двум, которые получили устойчивую потерю работоспособности.

Фонд соцстрахования Украины назначил пожизненные выплаты шести украинским медикам, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пресс-служба фонда сообщила 18 ноября.

"Инфицирование медицинского или другого работника коронавирусом SARS-CoV-2, которое наступило в результате выполнения должностных обязанностей, является острым профессиональным заболеванием и предусматривает страховые выплаты и социальные гарантии от государства и Фонда социального страхования Украины", – говорится в сообщении.

Фонд назначил выплаты четырем медработникам, которые в результате инфицирования COVID-19 получили инвалидность.

Общая сумма, которую им будут выплачивать в месяц, составляет 46 245 грн. Также из фонда им выплатили единоразовую помощь в размере 2 млн 732 тыс. 600 грн (735,7 тыс. грн в случае установления II группы инвалидности и 630,6 тыс в случае установления III группы).

Выплаты также назначены двум медикам, которые получили устойчивую потерю трудоспособности. В месяц им в целом будут выплачивать 2323 грн. Также им выделили 12 605 грн из фонда в качестве единоразовых выплат.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине умерло 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек. Среди заболевших за последние сутки – 535 медиков.