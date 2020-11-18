В Украине ввели "приоритетные часы" для пожилых людей – Степанов

В Украине вступили в силу изменения, внесенные в постановление Кабинета Министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" для людей пожилого возраста, совершающих покупки в магазинах и аптеках. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Текстовое заявление опубликовано пресс-службой Минздрава на странице ведомства в Facebook.
"Важно, чтобы они [пожилые люди] как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", – заявил министр.
По его словам, "приоритетные часы" будут действовать с 10.00 до 12.00.
Соответствующее решение было принято в связи с тем, что люди пожилого возраста относятся к группе риска.
"Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", – добавил министр здравоохранения.
По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.