В Украине ввели "приоритетные часы" для пожилых людей – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на время карантина с 10.00 до 12.00 будут действовать "приоритетные часы" для людей пожилого возраста. По его словам, все заведения торговли и услуг будут следовать постановлению.

В Украине вступили в силу изменения, внесенные в постановление Кабинета Министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" для людей пожилого возраста, совершающих покупки в магазинах и аптеках. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Текстовое заявление опубликовано пресс-службой Минздрава на странице ведомства в Facebook.

"Важно, чтобы они [пожилые люди] как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", – заявил министр.

По его словам, "приоритетные часы" будут действовать с 10.00 до 12.00.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что люди пожилого возраста относятся к группе риска.

"Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", – добавил министр здравоохранения.