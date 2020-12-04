Стефанчук выздоровел от COVID-19

После 23 дней борьбы с коронавирусной болезнью тест первого вице-спикера украинского парламента Руслана Стефанчука на COVID-19 показал отрицательный результат.

Стефанчук: Надеюсь, что скоро приступлю к выполнению своих обязанностей Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что излечился от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой. 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к выполнению своих обязанностей", – отметил Стефанчук.

Он призвал украинцев беречь себя и принимать известные меры предосторожности – соблюдать социальную дистанцию, носить маску и мыть руки.

О своей болезни Стефанчук сообщил 12 ноября.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.