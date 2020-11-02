"Чек за вечеринку в 30 лет независимости". Стефанчук сообщил, что результаты аудита государства представят на этой неделе

Как рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, стратегию экономического развития Украины на ближайшие 10 лет обнародуют после презентации аудита государства.

Стефанчук: Фактически мы получим возможность увидеть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины Фото: rada.gov.ua

Результаты аудита государства представят до конца недели. Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал на заседании согласительного совета парламента 2 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы получим возможность увидеть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины и посмотреть, на каком этапе экономического развития мы сейчас. Кроме этого, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года", – сказал Стефанчук.

20 октября Зеленский сообщил, что в ближайшие две недели Кабмин Украины представит результаты аудита государства. Также президент анонсировал презентацию стратегии экономического развития Украины на ближайшие 10 лет.

"Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года… Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", – сказал Зеленский.

По данным "РБК-Украина", аудит государства – это первая часть экономической стратегии 2030; делают его с привлечением аналитических центров, а координирует процесс Центр экономического восстановления.