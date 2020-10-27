Счетная палата завершила первый в истории Украины аудит Верховной Рады

Счетная палата Украины впервые провела аудит Верховной Рады. Проверка использования бюджетных средств аппаратом парламента охватила данные за семь лет – с 2013-го по 2019 год.

Счетная палата Украины завершила первый в истории страны аудит Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Мы охватили семь лет: 2013–2019 годы, чтобы не было предвзятости. Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом аппаратом ВР", – отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

По информации Счетной палаты, за семь лет аппаратом парламента было использовано 7,7 млрд грн из госбюджета и почти 114 млн грн из местных бюджетов.

"Основная часть средств пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%), обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады (44%), финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента в СМИ, развитие электронного управления (5%). Аппарат Верховной Рады Украины не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений при управлении средствами бюджета и государственным имуществом", – отмечено в релизе.

Аудиторы сообщили, что в 2014-2017 годах сметы ВР не утверждались, а на 2013-й и 2019 годы были утверждены с нарушением сроков. Отчеты об исполнении смет парламента нардепы не рассматривали.

"В управлении делами аппарата ВР на начало 2020 года учитывалось недвижимое имущество стоимостью более 2,4 млрд грн и транспортные средства на 19,8 млн грн. В то же время аудит установил, что на 5,7% общей площади земельных участков отсутствуют правоустанавливающие документы на право постоянного пользования", – сообщили в палате.

Счетная палата предоставила аппарату ВР рекомендации по результатам аудита.

"Рекомендовано утвердить положение об аппарате Верховной Рады, усовершенствовать ряд законодательных актов, в том числе по управлению государственным имуществом; оплате труда в госсекторе; механизму осуществления выплат, предусмотренных народным депутатам Украины на аренду жилья и аренду номеров в отелях", – подчеркнули в сообщении.