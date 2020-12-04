Верховная Рада сократила срок регистрации вакцин и лекарств от COVID-19

Законопроект №4314 сокращает сроки утверждения протоколов клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавирусной инфекции до пяти дней.

Украина ожидает вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX Фото: EPA

Верховная Рада Украины 4 декабря приняла законопроект №4314, который сокращает сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавирусной инфекции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ за основу приняли 260 парламентариев, а в целом – 270.

"Проект закона разработан с целью создания условий для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественных и эффективных вакцинам против COVID-19", – говорится в его пояснительной записке.

Согласно законопроекту, сроки утверждения протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 сокращаются до пяти дней.

Проект закона позволяет быстрее проводить указанные процедуры и для других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

Законопроект продлевает срок действия закона Украины № 539-IX, в котором описаны аналогичные положения для лекарств от COVID-19 до конца действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, Украина получит около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции в рамках действия международного механизма COVAX в конце первого – начале второго квартала 2021 года.