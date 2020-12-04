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Зеленский: В декабре локдауна не будет. Будет ли в январе? Посмотрим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре локдаун не будут вводить, так как медицинская система пока справляется с нагрузкой. При этом он призвал граждан придерживаться противоэпидемических мероприятий.

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Зеленский: Я верю и надеюсь, что сейчас локдаун нам не нужен
Зеленский: Я верю и надеюсь, что сейчас локдаун нам не нужен
Фото: EPA

В декабре локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине вводить не будут. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном 4 декабря в Facebook.

"Я верю и надеюсь, что сейчас локдаун нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против". Очень много данных и прогнозов. Советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьер-министру Украины не объявлять локдаун в декабре", – сказал Зеленский.

По его словам, "карантин выходного дня", который действовал в Украине с 11-го по 30 ноября, "дал свой результат". Президент заявил, что ежедневное количество заболевших "перестало расти настолько стремительно и геометрически, как когда-то магазины Roshen по всей стране".

"Нам удалось сбить эту динамику, медицинская система не пропустила накаутирующих ударов, поэтому она справляется и она выдержит", – сказал президент.

Он отметил, что в отдельных регионах есть "точечные проблемы", но над ними работают.

"А в целом ситуация контролируема и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать, не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев в году, и мы не будем портить людям праздники, которых все вы и все мы, скажу откровенно, очень ждем, потому что год был непростым. Но весь этот сценарий возможен, если вы, люди, нам поможете", – сказал он.

Президент призвал граждан носить маски, при этом надевать их правильно, дезинфицировать руки, придерживаться дистанции, избегать скоплений людей, а при наличии симптомов сидеть дома, не заниматься самолечением и обращаться к врачам.

"Всех волнует, будет ли локдаун в январе? Давайте честно: совсем избежать локдауна будет очень сложно. Его вероятность в январе есть, и немалая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее подробно и четко, когда будет локдаун, какой его формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мер, поэтому ни для кого это не будет сюрпризом. Вероятный локдаун в январе не значит, что вам нужно отменить запланированный отпуск, сдавать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда", – сказал президент.

В посте к видео Зеленский написал, что пока неизвестно, будет ли локдаун в январе.

"В декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисуют. Кроме того, Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, которые оказались в затруднительном положении из-за пандемии. Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", – заявил глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

  • перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;
  • работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);
  • работу хостелов (отели могут работать);
  • работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
  • работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);
  • работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;
  • проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Шмыгаль 4 декабря заявил, что правительство обнародует запланированные карантинные меры во время заседания 9 декабря. 

Теги: Украина, карантин, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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