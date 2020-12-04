Карантин в Украине не вводят из-за политической целесообразности. Рейтинги важнее. Только рассчитаться придется человеческими жизнями

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Карантином управляет социология, а не медицина. Впереди – коллапс.

Несколькими днями ранее Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала исследование отношения украинцев к большому карантину и новому локдауну. Опрос, который раскрыл карты и определил дальнейшее развитие ситуации. Во вред эпидемиологической ситуации.

Внимание к деталям: продолжительное время министр Степанов сообщал, что "карантин выходного дня" не подействовал и необходимо в кратчайшие сроки вводить новый локдаун. Подобные заявления сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, высказывались и другие министры. Все шло к новому карантину. До опроса.

После публикации результатов сегодня в парламенте и на брифинге министр заявляет о результативности "карантина выходного дня", при этом отказывается его продлить. Заявил, что в декабре нового локдауна не будет, исключительно на новогодние праздники. Странно, пока вы не посмотрите на опрос "Рейтинга". Судя по исследованию, украинцы выступают за локдаун на праздники, но не в декабре.

Слушая слова министра Степанова, мне слышится голос президента Зеленского. Именно его украинцы считают самым эффективным в борьбе с пандемией. Странно будет, не находите, обнулить результаты народной любви, приняв непопулярное решение. Отсрочить локдаун позволило снижение тестирования, которое и отразилось на статистике заболевания. Подробнее о нем в расследовании журналистов.

Факты и цифры – вещи упрямые. Ситуация осложняется.

Неожиданные развороты коммуникационной риторики никогда не приводили к хорошим результатам. Страну готовили к локдауну. По данным опроса, только за месяц карантин стали поддерживать от 36% до 42% опрошенных. Все публичные спикеры правительства вводили в сознание граждан, что карантин нужен.

И сейчас, когда страна морально подготовилась к закрытию, карантин не вводят из-за политической целесообразности. Рейтинги важнее. Только рассчитаться за них придется человеческими жизнями.

Если бы ввели карантин сейчас, как планировалось ранее – с середины декабря до середины января – мы смогли бы не допустить заражения детей на утренниках, предотвратить заражение на Рождество, на Новый год и на Старый Новый год, чем спасли бы страну от мощнейшей волны заражений.

Теперь следующее: на протяжении всего декабря без "карантина выходного дня" и локдауна люди продолжат заражаться. Делай или не делай тестирование, люди от этого меньше не будут болеть. В новогоднюю ночь соберутся семьи, рестораны и ночные вечеринки. Которые приведут к коллапсу больниц. С этим утверждением соглашаются ведущие инфекционисты. Только их мнение не учитывается в социологическом опросе. Они не говорят голосом президента.

Социология – это кардиограмма желаний и настроений общества. Но власть на то и власть, чтобы принимать решения не только желанные, но и необходимые.

Можем спросить: "Вы "за", чтобы платить коммунальные тарифы или против?". Ответ очевидный. Только вот решение, принятое на его основе, вряд ли подарит нам экономическое благополучие. Или…

Или вы власть. Или вами управляет социология, господин президент.

Источник: "ГОРДОН"