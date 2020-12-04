Шмыгаль рассказал, когда Кабмин Украины обнародует меры по усилению карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений. Их опубликуют 9 декабря.

Кабинет Министров Украины обнародует запланированные карантинные меры во время заседания 9 декабря. Об этом 4 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам онлайн-совещания с мэрами городов.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров Украины в следующую среду, 9 декабря", – заявил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности с учетом ответов и предложений, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

По его словам, мэры городов и главы ОГА поддерживают усиление ограничений деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Кабмин Украины ввел "карантин выходного дня" 11 ноября в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.