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С главной елки Украины снимут шляпу. Ранее в ПЦУ заявляли, что такое украшение "вытесняет христианскую символику"

В этом году верхушку главой елки Украины должна была украшать волшебная шляпа вместо традиционной звезды. Однако такое решение раскритиковали в Православной церкви Украины, и организаторы новогодних праздников в Киеве решили все же сменить шляпу на звезду.

По задумке авторов, шляпа на елке должна была "согревать" сказочных животных, которые украшают ее в виде игрушек
По задумке авторов, шляпа на елке должна была "согревать" сказочных животных, которые украшают ее в виде игрушек
Фото: Folk Ukraine / Facebook

С главной елки Украины, которая стоит на Софийской площади, снимут волшебную шляпу, которая сейчас украшает ее верхушку. Вместо нее в канун Дня святого Николая, 19 декабря, повесят звезду. Об этом 11 декабря в Facebook сообщил этнокультурный проект Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних праздников.

https://www.facebook.com/FolkUkraine/posts/3601312429952739

"Да, наша волшебная шляпа накануне Дня святого Николая будет снята и заменена на восьмиугольную рождественскую звезду. Что еще будет в День святого Николая, остается сюрпризом, увидите", – рассказал агентству УНН основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Ранее Добруцкий в комментарии УНН объяснял, что шляпу вместо традиционной звезды решили повесить, так как в этом году елка на Софийской площади оформляется в тематике сказочного леса. На нее повесили игрушки в виде различных животных, а волшебная шляпа, по задумке авторов, согревает этих сказочных созданий.

Однако против такого способа украсить елку выступила Православная церковь Украины. В своем Facebook ПЦУ заявила, что шляпа на главной елке "вызывает удивление". Также в ПЦУ раскритиковали и сказочную концепцию оформления дерева, заявив, что такой подход вытесняет христианскую символику.

"Рождественскую звезду традиционно устанавливали на верхушках елок как символ Христа, который рождается, приходит в этот мир. Ведь именно рождественская звезда озаряла темное небо и сообщала о рождении Сына Божьего. А какой смысл Рождества должен воплощать нынешний главный новогодний и рождественский атрибут страны со шляпой на верхушке?" – возмущались в ПЦУ.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3569823706427078

В этом году впервые главная елка Украины будет искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр. Помимо этой елки, в столице также установят еще две – возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади. У каждой из них будет своя тематика: у первой – хрустальный дворец, у второй – петриковская роспись.

Теги: Киев, Новый год, религия, церковь, праздники, ПЦУ
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