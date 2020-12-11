Архиепископ Евстратий: Концепция оформления елки на Софийской площади не имеет никакого отношения к Рождеству

Спикер Православной церкви Украины, архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что авторам концепции украшения Софийской площади надо признать, что они организовали не празднование Рождества Христова, а празднование "сказочных событий".

Концепция украшения главной елки Украины на Софийской площади в Киеве сознательно задумана так, чтобы у людей было как можно меньше ассоциаций с Рождеством. Об этом 11 декабря в Facebook написал спикер Православной церкви Украины, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Надо тем, кто создавал концепцию и кто ее одобрял, просто честно признать: во время отмечания Рождества Христова мы организуем празднование сказочных событий, которые никакого отношения к Рождеству Христову не имеют. А не стыдливо прятаться за "концептуальность", – считает архиепископ Евстратий.

Спикер ПЦУ выразил надежду, что "волна общественного негодования поможет одуматься и вернуться к более традиционным видам оформления".

"На Софийской площади даже специальные антирелигиозные карнавалы проводили и "празднования Красной Пасхи". И это пережили. Потому что Рождество Христово, в отличие от сказок и их персонажей, как и от баек о коммунизме и "светлом будущем", настоящее. А настоящее всегда побеждает", – отмечено в посте.

В центре Киева на Софийской площади закончили украшать главную елку страны. Высота елки – 31 м. Она будет подсвечена 10 км гирлянд и украшена 1,5 тыс. тематических игрушек. На верхушке елки находится магическая шляпа.