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Епифаний рассказал, почему с главной елки Украины сняли волшебную шляпу

Каждый год на верхушке главной елки Украины размещали традиционный символ Вифлеемской звезды. Смену такой традиции нужно было обсудить по крайней мере на уровне Киева, считает предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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Елку откроют 19 декабря, сообщали в КГГА
Елку откроют 19 декабря, сообщали в КГГА
Фото: Folk Ukraine / Facebook

Православная церковь Украины (ПЦУ) выразила четкую позицию о том, что нужно следовать традициям по украшению звездой верхушки главной елки страны на Софийской площади в Киеве. Такую позицию высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радіо Свобода" 18 декабря.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские", – сказал он.

Епифаний подчеркнул, что если кто-то желает изменить эти традиции, то нужно было устроить обсуждение по крайней мере на уровне Киева. Но этого не произошло, констатировал глава ПЦУ.

Организаторы праздника сразу поняли свою ошибку и отреагировали, признал Епифаний.

"Сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на ней будет все же традиционная звезда, которая символизирует вифлеемский свет", – заявил предстоятель ПЦУ.

58-килограммовую магическую шляпу с верхушки главной елки сняли еще 13 декабря. В канун Дня святого Николая организаторы обещали заменить ее на традиционную звезду.  

ПЦУ сразу выступила против такого украшения, отметив, что такой подход "вытесняет христианскую символику". 

В этом году елка впервые будет искусственной, его высота – 31 м. Киевская городская государственная администрация сообщала, что официально елку откроют 19 декабря – в День святого Николая.

Теги: Новый год, праздники, елка, звезда, День Святого Николая, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины
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