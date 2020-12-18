Епифаний рассказал, почему с главной елки Украины сняли волшебную шляпу

Православная церковь Украины (ПЦУ) выразила четкую позицию о том, что нужно следовать традициям по украшению звездой верхушки главной елки страны на Софийской площади в Киеве. Такую позицию высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радіо Свобода" 18 декабря.
"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские", – сказал он.
Епифаний подчеркнул, что если кто-то желает изменить эти традиции, то нужно было устроить обсуждение по крайней мере на уровне Киева. Но этого не произошло, констатировал глава ПЦУ.
Организаторы праздника сразу поняли свою ошибку и отреагировали, признал Епифаний.
"Сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на ней будет все же традиционная звезда, которая символизирует вифлеемский свет", – заявил предстоятель ПЦУ.
58-килограммовую магическую шляпу с верхушки главной елки сняли еще 13 декабря. В канун Дня святого Николая организаторы обещали заменить ее на традиционную звезду.
ПЦУ сразу выступила против такого украшения, отметив, что такой подход "вытесняет христианскую символику".
В этом году елка впервые будет искусственной, его высота – 31 м. Киевская городская государственная администрация сообщала, что официально елку откроют 19 декабря – в День святого Николая.