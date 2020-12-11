"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком

Супруга украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) выбрала необычный вариант оформления праздничной новогодней елки.

Жена Monatik: Всем любви, счастья и крепкого здоровья, и как можно больше радостных, искренних людей, обожающих жизнь Фото: irinamonatik / Instagram

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram фото наряженной новогодней елки.

"Елка во главе со снеговиком в шляпе готова встречать 2021-й. Всем любви, счастья и крепкого здоровья, и как можно больше радостных, искренних людей, обожающих жизнь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

"Как оригинально со снеговиком придумали. Прелесть", – отметила подписчица monajuliys.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: пятилетний Даниил и четырехлетний Платон.