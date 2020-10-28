"Вот что делает любовь с женщиной!". Жена Monatik позировала в кружевном топе

Супруга украинского певца Monatik Ирина показала образ total black.

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в кружевном черном топе и длинной плиссированной юбке такого же цвета.

"Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно ... Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 27 Окт 2020 в 11:23 PDT

"Вот что делает любовь с женщиной! Божественна!" – написала подписчица tnetessa1.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.