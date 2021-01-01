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События

В мире отпраздновали Новый год. Фоторепортаж

Сегодня 14.51
Жители всего мира встретили новый, 2021 год. Фотографии новогоднего празднования опубликовало агентство ЕРА. Первыми Новый год встретили жители островных государств в южной части Тихого океана – Самоа, Кирибати и Тонга. Последним Новый год приходит в государство Самоа (юго-западная часть Тихого океана). Здесь он наступил в 13.00 1 января 2021 года по киевскому времени.
Теги: Россия, США, Новый год, ОАЭ, Европа
 

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