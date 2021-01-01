В мире отпраздновали Новый год. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Жители всего мира встретили новый, 2021 год. Фотографии новогоднего празднования опубликовало агентство ЕРА
. Первыми Новый год встретили
жители островных государств в южной части Тихого океана – Самоа, Кирибати и Тонга. Последним Новый год приходит в государство Самоа (юго-западная часть Тихого океана). Здесь он наступил в 13.00 1 января 2021 года по киевскому времени.