Во Франции 100 тыс. полицейских будут следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь

Во Франции с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января вводится комендантский час, за соблюдением которого будут следить правоохранители. За нарушение комендантского часа французов будут штрафовать на €135.

31 декабря во Франции 100 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать соблюдение комендантского часа. Об этом сообщает Euronews.

Комендантский час начнется в 20.00.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность из-за высокой террористической угрозы.

Французам не запретили принимать гостей, но все должны находиться в домах с 20.00 31 декабря и до 6.00 1 января. Люди, выезжающие на улицу во время комендантского часа, могут быть оштрафованы на €135, если у них нет обоснования для нарушения карантинных ограничений, отмечает телеканал.

Правительство Франции рекомендовало, чтобы одновременно собиралось не больше шести взрослых.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, во Франции на 31 декабря выявлено более 2 млн 677 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерло 64 тыс. 759 человек.