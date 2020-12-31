Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия

Французский актер Робер Оссейн прославился после исполнения роли графа Жоффрея де Пейрака во французском сериале "Анжелика – маркиза ангелов".

Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер 31 декабря на следующий день после своего 93-летия. О его смерти сообщает издание Le Figaro со ссылкой на заявление семьи режиссера.

Причиной смерти стали последствия респираторного заболевания, говорится в публикации. Актер умер в больнице, где лечился от COVID-19.

Робер Оссейн родился 30 декабря 1927 года в Париже. В 1948 году он дебютировал в кино, сыграв эпизодические роли бандитов в фильме французского режиссера Саши Гитри "Хромой бес" и в драматической комедии Робера Хоммета "Воспоминания не продаются".

Всего за годы карьеры Оссейн сыграл более чем в 100 фильмах, а знаменитым его сделала роль графа Жоффрея де Пейрака во французском сериале "Анжелика – маркиза ангелов" (1964). Его партнершей стала актриса Мишель Мерсье.

В 2019 году актер снялся в картине режиссера Алена Уильямса "Плод надежды". Эта роль стала для Оссейна последней.

Первой супругой покойного была актриса Марина Влади. Они расстались в 1959 году после четырех лет отношений. Второй брак со сценаристкой Каролин Эльяшев продлился два года. Супруги развелись в 1964 году. Спустя 12 лет Оссейн женился на актрисе Кэндис Пату.