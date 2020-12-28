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В Китае умер 39-летний миллиардер. Предположительно, его отравили

По подозрению в отравлении китайского миллиардера Линь Ци задержали его коллегу по студии видеоигр Yoozoo Games.

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Линь Ци основал Yozoo Games в 2009 году
Линь Ци основал Yozoo Games в 2009 году
Фото: yoozoo.com

25 декабря в Китае умер 39-летний миллиардер и основатель студии видеоигр Yoozoo Games Линь Ци, сообщает местное издание Shine.

Миллиардер почувствовал себя плохо еще 16 декабря, из-за чего и обратился в больницу. Уже на следующий день врачи выяснили, что Линь Ци, вероятно, был отравлен, и уведомили об этом полицию.

23 декабря полиция задержала вероятного отравителя – мужчину по фамилии Сюй, который являлся коллегой миллиардера. Несмотря на лечение, 25 декабря Линь Ци скончался.

Yozoo Games – китайский разработчик браузерных и мобильных игр, основанный Линь Ци в 2009 году. Его главным продуктом является игра Game of Thrones: Winter Is Coming, созданная по мотивам известного сериала "Игра престолов". Компания намеревалась также снять серию фильмов по популярному китайскому фантастическому роману "Проблема трех тел", однако так и не смогла этого сделать самостоятельно.

Теги: Китай, смерть, отравление, миллиардер, видеоигры
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