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Геннадий Кернес умер

О смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса сообщил его друг, украинский бизнесмен Павел Фукс. По информации секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, о месте и дате похорон Кернеса пока ничего не известно.

61-летний Кернес стал мэром Харькова в 2010 году
61-летний Кернес стал мэром Харькова в 2010 году
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

В ночь на 17 декабря умер харьковский городской голова Геннадий Кернес. Об этом в Telegram сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал он.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов написал в Facebook, что о месте и дате похорон Кернеса пока ничего не известно.

"Сегодня ночью ушел мой друг, человек, бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления и за многим другим", – отметил Терехов.

Терехов пообещал "продолжать дело Геннадия Адольфовича".

"Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе", – сказано в посте.

61-летний Кернес являлся мэром Харькова с 2010 года. В этом году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите"

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию 9 декабря без Кернеса. 7 декабря украинский бизнесмен и друг харьковского мэра Павел Фукс сообщил, что Кернес намерен вернуться в Харьков 30 декабря.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, смерть, Павел Фукс, коронавирус
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