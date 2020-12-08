ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Фукс рассказал, когда Кернес намерен вернуться домой

Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес к Новому году вернется домой, заявил украинский бизнесмен Павел Фукс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Два с половиной месяца назад Кернес уехал в Германию
Два с половиной месяца назад Кернес уехал в Германию
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал о своем разговоре с избранным мэром Харькова Геннадием Кернесом, который с сентября находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". 

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает, как Харьков готовится к Новому году. Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – написал Фукс в своем Telegram.

В ночь на 17 сентября больного коронавирусом Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса.

Теги: Германия, Геннадий Кернес, Шарите, лечение, Харьковский горсовет, Павел Фукс, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS