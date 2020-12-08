Фукс рассказал, когда Кернес намерен вернуться домой

Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес к Новому году вернется домой, заявил украинский бизнесмен Павел Фукс.

Два с половиной месяца назад Кернес уехал в Германию Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал о своем разговоре с избранным мэром Харькова Геннадием Кернесом, который с сентября находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает, как Харьков готовится к Новому году. Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – написал Фукс в своем Telegram.

В ночь на 17 сентября больного коронавирусом Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса.