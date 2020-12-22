От COVID-19 умер еще один депутат Госдумы РФ, более трети депутатов переболели

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли два депутата российской Госдумы от КПРФ – Валентин Шурчанов и Ваха Агаев.

Более трети депутатов российской Госдумы переболели COVID-19, двое из них умерли. Об этом 22 декабря на заседании Госдумы заявил глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, сообщил "Интерфакс".

РБК уточняет, что 18 декабря от COVID-19 умер заместитель председателя фракции Коммунистической партии РФ Валентин Шурчанов. Неделю он находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.

В сентябре от COVID-19 умер коллега Шурчанова по фракции Ваха Агаев.

15 декабря Володин заявлял, что переболели или продолжают лечиться от коронавируса 157 депутатов, пятеро из них заразились во второй раз.

Всего в нижней палате российского парламента 450 депутатов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия входит в пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран. Всего в РФ подтверждено 2,9 млн случаев COVID-19, умерли почти 52 тыс. пациентов, выздоровели более 2,3 млн.