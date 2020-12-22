ВОЗ созывает совещание из-за нового штамма коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что степень серьезности нового штамма коронавируса еще не выяснена до конца.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегий противодействия новому штамму коронавируса, обнаруженному в Великобритании. Об этом в Twitter написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В частности, Клюге отметил, что ВОЗ наблюдает за новым штаммом коронавируса VUI-202012/01, который распространился в Объединенном Королевстве. Он добавил, что степень серьезности этого штамма еще не выяснена, но сейчас критически важным является усиление профилактических мер.

"Европейское региональное бюро ВОЗ созовет государства-члены для обсуждения стратегий тестирования, снижения риска передачи и передачи информации", – написал он.

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks



Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Даты заседания ВОЗ еще нет.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.