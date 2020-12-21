Новый штамм COVID-19 обнаружен в Закарпатье – врач-инфекционист

Новым штаммом коронавируса заразился украинец, который работает в Чехии, сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области, который работает в Чехии. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, мужчину зовут Николай, "и он уже переболел новым штаммом".

"Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус, и таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – сказал Петров.

По мнению медика, коронавирус продолжит активно мутировать, поскольку "он содержит только одну рибонуклеиновую кислоту, один носитель генетического материала".

Он добавил, что в регионах Украины, граничащих со странами ЕС, "уже можно заметить, что несколько меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей".

"То есть может не быть уже аносмии (потери обоняния), но достаточно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", – рассказал инфекционист.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Такое решение могут принять и украинские власти.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.