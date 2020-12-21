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ПОЛИТИКА

Украина может закрыть авиасообщение с Великобританией, в Кабмине обсуждают варианты

Закрытие авиасообщения с Великобританией могут рассмотреть на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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Некоторые страны уже запретили принимать авиарейсы из Великобритании
Некоторые страны уже запретили принимать авиарейсы из Великобритании
Фото: ЕРА

Правительство Украины в ближайшее время может рассмотреть вопрос о закрытии авиасообщения с Великобританией из-за обнаруженного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом рассказал в комментарии Общественному постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан 21 декабря.

"Этот вопрос на внеочередном заседании утром не рассматривался, но существует вероятность проведения еще одного внеочередного заседания, возможно, и по вопросу о Великобритании, но пока нет ни времени, ни конкретики", – рассказал он.

По словам чиновника, этот вопрос обсуждали на правительственном совещании в общей форме, но никаких конкретных решений не принимали.

"Понятно, что если большинство стран Европы закрывают авиасообщение с Великобританией временно на 48 часов, то есть вероятность и риск того, что если у нас авиасообщение будет открыто, новый штамм может попасть на территорию Украины", – добавил он.

О пересмотре правил въезда и выезда из Великобритании говорил в комментарии изданию "Страна" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который определили британские ученые, заставляет еще раз пересмотреть правила въезда и выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", – сказал он.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, по его словам, актуализировал информацию и предложил обдумать возможность ограничения полетов.

"Министру инфраструктуры Владиславу Криклию предложено в максимально короткие сроки дать математику – что и как у нас в аэропортах. Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность", – рассказал советник главы ОПУ.

На сайте консульства Украины в Эдинбурге сегодня появилось предупреждение из-за распространения нового коронавируса.

"Посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию, где с 20 декабря ввели четвертую категорию (Tier4) локального локдауна", – сообщили дипломаты.

Украинцам, которые находятся в районах распространения нового коронавируса, рекомендуют быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти. Актуальная информация о действующих карантинных ограничениях доступна на сайте правительства Британии, напомнило консульство.

О выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражение новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса. 

Более десяти стран уже приостановили авиасообщение с Великобританией. Саудовская Аравия из-за распространения инфекции закрыла границы и приостанавливает международное сообщение на неделю.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело – 586 268.

Теги: Великобритания, Англия, эпидемия, карантин, Эдинбург, посольство Украины, Владислав Криклий, ограничения, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, авиасообщение, Василий Мокан, коронавирус, границы, Михаил Подоляк
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