За последние сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

За сутки 20 декабря в Украине подтвердили 6545 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 970 993. Выздоровело 586 268 пациентов (+5106 за последние сутки), умерло – 16 665 (+80 за сутки).
При этом, по данным министра, в стране 20 декабря сделали 26,8 тыс. тестов на коронавирус.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
- Киев – 101 123 случая;
- Винницкая область – 21 035;
- Волынская область – 30 773;
- Днепропетровская область – 53 155;
- Донецкая область – 32 513;
- Житомирская область – 36 774;
- Закарпатская область – 27 195;
- Запорожская область – 47 789;
- Ивано-Франковская область – 42 026;
- Киевская область – 53 463;
- Кировоградская область – 7817;
- Луганская область –- 8900;
- Львовская область – 56 953;
- Николаевская область – 27 017;
- Одесская область – 64 589;
- Полтавская область – 31 961;
- Ровенская область – 38 656;
- Сумская область – 38 170;
- Тернопольская область – 32 498;
- Харьковская область – 65 414;
- Херсонская область – 15 814;
- Хмельницкая область – 36 814;
- Черкасская область – 34 945;
- Черновицкая область – 38 363;
- Черниговская область – 27 236.
За сутки 19 декабря в Украине подтвердили 8325 случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.