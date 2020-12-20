Рекордный прирост. В Великобритании за сутки выявили около 36 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании с начала пандемии коронавируса выявлено более 2 млн инфицированных, 67,5 тыс. пациентов умерли.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19 Фото: EPA

В воскресенье, 20 декабря, в Великобритании выявили 35 928 новых случаев COVID-19, это самый высокий ежедневный рост с начала пандемии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным информагентства, было зарегистрировано 326 смертей в течение 28 дней после положительного теста, что ниже 534 случаев, зарегистрированных в субботу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый тип коронавируса, который может быть на 70% заразнее.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 76,4 млн человек, из которых 1,69 млн умерли, а более 43 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

В Великобритании с начала пандемии выявлено более 2 млн инфицированных, 67,5 тыс. пациентов умерли.