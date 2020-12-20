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Из Великобритании могут запретить любые поездки в ЕС из-за мутировавшего коронавируса – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для согласования действий ЕС по поводу нового штамма коронавируса в Великобритании, сообщает Bild. Германия хочет запретить любые поездки из Британии в ЕС.

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О выявлении нового типа коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря
О выявлении нового типа коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря
Фото: depositphotos.com

Правительство Германии хочет инициировать запрет на поездки из Великобритании в страны Европы из-за мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на свои источники.

В первую очередь планируется запретить авиаперелеты из Великобритании. По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель хотела сегодня днем позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону для согласования действий ЕС по этому вопросу.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

В связи с обнаружением нового штамма коронавируса в Великобритании с 20 декабря Нидерланды решили запретить авиаперевозки из этой страны.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

По данным британского правительства на 19 декабря, в стране с начала пандемии выявили более 2 млн заболевших COVID-19. Суточный прирост зараженных к 19 декабря составил 27 тыс. случаев, а за неделю с 13-го по 19 декабря – 173,3 тыс., на 38,1% больше, чем за предыдущую неделю.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Великобритания, Эммануэль Макрон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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