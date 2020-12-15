В мире коронавирус подтвердили у 72,8 млн человек

По состоянию на утро 15 декабря в мире коронавирус подтвержден у 72,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Умерло от COVID-19 1,6 млн человек, выздоровело 41,3 млн.
Странами с наибольшим распространением болезни являются:
Украина – на 17-м месте в мире.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.