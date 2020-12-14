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Голубовская: У нас не хватает ресурсов для спасения людей от COVID-19 – все уничтожено дотла. А разруху 30 лет хотят повесить на Степанова

Снимать министра здравоохранения Украины Максима Степанова с занимаемой должности во время пандемии коронавируса – нецелесообразно, заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

Голубовская: Если бы не эта пандемия не было бы инфекционных стационаров и инфекционистов, как не стало эпидемиологов
Голубовская: Если бы не эта пандемия – не было бы инфекционных стационаров и инфекционистов, как не стало эпидемиологов
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Украинская система здравоохранения разрушалась десятилетиями, а сейчас ответственность за это пытаются переложить на действующего главу Минздрава Максима Степанова. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Боюсь, мы входим в новый цикл пандемий мирового масштаба… В той же Америке такое количество трупов – по 3 тыс. в сутки. В Украине плюс-минус статистика по смертям адекватная. Плюс-минус, всякое случается, но не так, как в США, где уже ездят передвижные морги, которые хранят погибших. Это страшные вещи, страшные… Нам сейчас нужно концентрироваться на спасении людей. И вот для этого ресурса начинает не хватать всего и всех – медики валятся с ног, болеют, и не только потому, что заражаются... Не люблю всяких спекуляций, но когда хотят разруху 30 лет повесить на министра Степанова... А за последние пять лет все уничтожено просто дотла!" – подчеркнула Голубовская.

По ее мнению, снимать Степанова с занимаемой должности во время пандемии коронавируса – нецелесообразно.

"Сколько кадров выехало? Это беспрецедентная цифра. А сколько врачей выслушало всякой гадости от предыдущих руководителей Минздрава? Мол, все плохие – и медики, и студенты, а вот они придут и сделают нам все замечательно. Сделали! Если бы не эта пандемия – не было бы инфекционных стационаров и инфекционистов, как не стало эпидемиологов. И это в стране хронических эпидемий! Это диверсия против государства и преступление против народа Украины! И самое главное – люди, которые в этом участвовали, теперь устраивают истерики, чтобы снять министра во время "боевых действий"! На голову не налезает! Это те, кому плевать на людей и врачей, которые поддерживают министра, понимая, в каких рамках ему приходится работать", – резюмировала Голубовская.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. 

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Источники сообщали, что кандидатуру Ляшко поддерживает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тимошенко сказал, что обсуждал со Степановым "слухи" о его отставке. По словам Тимошенко, если бы Степанова хотели уволить, парламент сделал бы это "на прошлой или позапрошлой сессии".

Теги: Украина, эпидемия, отставка, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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