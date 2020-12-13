В Черноморске решили протестировать на коронавирус всех жителей

На бесплатное тестирование на коронавирус в Черноморске Одесской области горсовет выделил 800 тыс. грн.

В Черноморске Одесской области городской совет решил бесплатно протестировать на коронавирус всех жителей. Об этом сообщил "Таймер".

Решение об этом 11 декабря принял на своей сессии городской совет.

На эти цели депутаты выделили из городского бюджета 800 тыс. грн.

Издание отмечает, что изначально выделить планировали 600–700 тыс. грн, но затем сумму повысили.

На сайте Черноморского горсовета указано, что деньги выделены "на обследование жителей Черноморской территориальной общины на COVID-19 с помощью ПЦР-тестов по направлению врачей".

Население города превышает 50 тыс. человек.

По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено 885 039 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 811 – за последние сутки. Скончалось 14 998 пациентов с COVID-19, выздоровел 494 001 человек.