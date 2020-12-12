Число жертв COVID-19 превысило в мире 1,6 млн человек

Последние 100 тыс. пациентов с COVID-19 умерли в мире менее чем за 10 дней.

Число смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией достигло в мире 1,6 млн. Об этом свидетельствуют данные на 12 декабря американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Показатель в 1,5 млн жертв был достигнут 3 декабря. Таким образом, 100 тыс. пациентов умерли менее чем за 10 дней.

Больше всего жертв коронавируса зафиксировано с начала пандемии в США – 296 тыс. В пятерку стран с наивысшей смертностью среди инфицированных коронавирусом вошли также Бразилия (180 тыс.), Индия (142 тыс.), Мексика (113 тыс.) и Великобритания (64 тыс.).

Всего зарегистрировано более 71,3 млн случаев COVID-19. По этому показателю также лидируют США – более 15,9 млн.

Украина – на 17-м месте в мире. По состоянию на 12 декабря в стране подтверждено 885 039 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 811 – за последние сутки. Скончалось 14 998 пациентов с COVID-19, выздоровел 494 001 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.