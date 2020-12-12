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WSJ узнал о проблемах с производством российской вакцины от COVID-19

Из-за проблем с промышленным производством вакцины от коронавируса "Спутник V" Россия снизила планы по выпуску препарата с 30 млн до 2 млн доз, пишет The Wall Street Journal.

Российские предприятия испытывают проблемы с производством "Спутник V"
Российские предприятия испытывают проблемы с производством "Спутник V"
Фото: EPA

Россия столкнулась с трудностями производства вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 11 декабря.

Так, источники, знакомые с ходом производства, рассказали, что основная сложность заключается в соблюдении пропорций препарата при переносе производства из небольших лабораторий на крупные фармацевтические заводы. Собеседники издания подчеркивают, что процесс создания вакцины отличается "в каждом биореакторе в зависимости от размера машины и других характеристик, а также таких переменных, как температура, давление воздуха и уровень pH".

WSJ напоминает, что "Спутник V" состоит из двух доз, в каждой из них содержится разный тип аденовируса. Из-за этих особенностей производство второй дозы более сложное и требует больше времени.

Кроме того, российские производители испытывают нехватку и другого медоборудования, необходимого для выпуска вакцины, – "от крышек для сосудов до так называемых биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины".

Издание отмечает, что на фоне проблем с производством Россия в 15 раз снизила прогноз по количеству доз, которые собирается выпустить в этом году, – с 30 млн доз до 2 млн.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Также он сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Теги: Россия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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