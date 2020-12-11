Швеция признала неэффективность своей стратегии борьбы с COVID-19 – WSJ

Швеция начала вводить карантинные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре. До этого власти страны отказывались от жестких мер, избрав тактику формирования коллективного иммунитета.

Швеция отказалась от продолжения стратегии формирования коллективного иммунитета к коронавирусу и начала вводить жесткие карантинные ограничения. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По состоянию на 11 декабря от COVID-19 в Швеции умерло более 7,5 тыс. человек, тогда как в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, которые ввели обязательный масочный режим и ограничили массовые мероприятия еще весной, жертв эпидемии в 8–20 раз меньше (927, 442 и 387 умерших соответственно).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Швеции коронавирусом заразилось более 320 тыс. человек – в 3–10 раз больше, чем в соседних скандинавских странах.

В конце ноября – начале декабря в Швеции решили ограничить массовые мероприятия (запрещены собрания более восьми человек), закрыть кинотеатры и другие развлекательные заведения. 7 декабря в стране закрылись средние школы.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в ноябре заявлял, что осенняя вспышка COVID-19 доказала, что у шведов “нет признаков” коллективного иммунитета. Общаться с журналистами WSJ в декабре он отказался.