США одобрили вакцину Pfizer от COVID-19. Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение суток

Вакцина от коронавирусной инфекции, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, получила разрешение на экстренное использование в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация будет бесплатной.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 11 декабря одобрило экстренное использование вакцины от COVID-19, которую производят компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"FDA установило, что вакцина Pfizer – BioNTech соответствует критериям для выдачи [разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях]. Совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина Pfizer – BioNTech может быть эффективной в предотвращении COVID-19. Данные также подтверждают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски, что позволяет использовать вакцину для миллионов людей старше 16 лет", – сказано в заявлении.

Вакцина Pfizer – BioNTech, отметили в FDA, содержит фрагмент мРНК вируса SARS-CoV-2, который учит организм вырабатывать характерный "спайковый" белок вируса и запускает иммунную реакцию против COVID-19.

Вакцина, эффективность которой оценивается в 95%, вводится двумя дозами с интервалом в три недели.

По данным Reuters, в течение первого месяца власти США собираются вакцинировать медицинских работников и пожилых людей в учреждениях длительного ухода. Ожидается, что будут привиты около 2,9 млн человек.

В видеообращении, опубликованном в Twitter, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение 24 часов. Препарат, по его словам, будет бесплатным для всех американцев.

США стали четвертой страной в мире (после Великобритании, Бахрейна и Канады), одобрившей использование вакцины Pfizer – BioNTech.