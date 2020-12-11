Меркель считает, что страны ЕС должны получить вакцину от коронавируса одновременно

Доставка вакцин против коронавируса в Евросоюзе должна быть скоординирована, отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель не уверена, что удастся соблюсти правило одновременной доставки вакцин в страны ЕС Фото: EPA

Страны Евросоюза должны получить вакцину от коронавируса одновременно, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она сказала 11 декабря на пресс-конференции в Брюсселе, видео которой опубликовано на сайте Европейского совета.

"Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время", – сказала она.

В то же время, Меркель не уверена, что страны смогут соблюсти это с точностью до часа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.