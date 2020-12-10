ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минздраве допустили возможность бесплатной вакцинации всего населения Украины от коронавируса

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в первую очередь украинское правительство намерено обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 20 млн украинцев, которые входят в группу риска.

Степанов допускает возможность бесплатной вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции
Степанов допускает возможность бесплатной вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допукает возможность вакцинации всего населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19 за счет государства. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 10 декабря. 

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и это подчеркивал президент, что нам нужно предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", – отметил он. 

Степанов уточнил, что в первую очередь бесплатно будут вакцинированы украинцы, которые входят в группы риска. 

"У нас есть две составляющие по вакцинации. Прежде всего мы вакцинировать группу риска – это люди или по профессиональным признакам, как врачи, или по медицинским признакам. Такое количество людей составляет более 20 млн граждан", – сказал министр. 

Он пояснил, что по медицинским признакам необходимо вакцинировать в первую очередь, так как представители этой группы риска более тяжело переносят COVID-19.

"Когда мы оглашаем каждый день число умерших [от COVID-19], то львиную долю из них составляют люди именно старшего возраста, поэтому их надо вакцинировать в первую очередь", –- сказал Степанов. 

В Минздраве рассказывали, что определили 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о медикахучителях, правоохранителях и пожилых людях. 

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 4 млн украинцев. Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года. 

Кроме того, Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя  американскими и одним китайским производителем. Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине не будет принудительной, подчеркивал Степанов. Он считает, что нужно "максимально разъяснять и доказывать безопасность вакцин, которые будут использовать в Украине". 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли. 

Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Минздрав, Максим Степанов, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом
Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом
  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
  Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца
  Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной". Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы
"Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной". Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы
Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа
Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фритатту
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фритатту
Участница "Топ-модель по-украински" Верховцева рассказала о панических атаках и отношениях с любимой девушкой
Участница "Топ-модель по-украински" Верховцева рассказала о панических атаках и отношениях с любимой девушкой
  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина
  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина
ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага
ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага
Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерилизовался и больше не сможет иметь детей
Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерилизовался и больше не сможет иметь детей
"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью
"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью
"Люди живут хуже свиней". Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке
"Люди живут хуже свиней". Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке
  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России
  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России
"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью
"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью
"Моя миссия – вдохновлять других быть собой". "Холостячка" Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца
"Моя миссия – вдохновлять других быть собой". "Холостячка" Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS