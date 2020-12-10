COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали почти 3 тыс. пациентов

За последние сутки в Украине выявлен 13 371 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 10 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 10 декабря 2020 года. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровело – 13 903 человека", – написал он.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, 14 470 пациентов скончались, а 465 021 – выздоровели.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (1899) и Запорожской области (1060).
Количество заболевших COVID-19 в регионах Украины:
Сутками ранее в Украине подтвердили 12 585 новых случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.