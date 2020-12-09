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"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное

В Украине с 8-го по 24 января 2021 года будет действовать усиленный карантин, который премьер-министр Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Работа ряда заведений будет запрещена, в то же время некоторые сферы карантин не затронет. "ГОРДОН" рассказывает, что будет и что не будет работать во время запланированного усиления карантинных мер.

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Усиленный карантин в Украине введут в январе
Усиленный карантин в Украине введут в январе
Фото: EPA
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил ввести в стране усиленный карантин с 8-го по 24 января 2021 года. 

"До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медсистема, по данным Минздрава, выдерживает количество больных, которые есть на сегодня", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсируя усиление карантина.

Он назвал запланированные меры "зимними каникулами ради безопасности".

"Это делается, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может начаться, в частности, и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, которая может сформироваться и в течение праздников", – заявил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие поддержку бизнеса и граждан на карантине.

"Правительство оставляет за собой право в случае чрезвычайных событий, резкого роста, непредвиденных случаев обращаться к обществу и Верховной Раде и вводить неотложный карантин, если этого будут требовать ситуация и общество. Но по плану и прогнозам, которые сегодня есть, даты – те, которые были озвучены", – заявил он.

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

В целом карантин на территории Украины Кабмин продлил до 28 февраля 2021 года. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме периода с 8-го по 24 января, в Украине до конца февраля будут действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина. Единственное, что в них изменят, – продлят работу заведений общественного питания.

"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23.00 (сейчас они работают до 22.00), но с запретом проведения расчетных операций после 22.00", – сказал министр.

В новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешили работать до 1.00 1 января.

Что будет запрещено и разрешено во время усиленного карантина

Развлечения и культура

С 8-го по 24 января будет запрещена работа учреждений культуры, кинотеатров, театров, развлекательных учреждений (ночных клубов, дискотек), проведение концертов и любых других массовых мероприятий. Также нельзя будет арендовать площадки для проведения корпоративов, отметил Степанов.

С 8 января будет запрещена работа рождественских ярмарок. 

Елки на площадях можно будет устанавливать, но без оборудования концертных площадок.

Торговля и услуги

Будет запрещена работа магазинов и рынков, которые торгуют непродовольственными товарами. Они смогут работать на доставку. Продовольственные рынки будут работать с ограничениями.

Запрещается работа торгово-развлекательных центров, кроме находящихся там магазинов, которые торгуют продуктами, медикаментами, ветеринарными препаратами, средствами гигиены и бытовой химией и другими товарами, разрешенными для продажи во время усиленного карантина.

Работа салонов красоты и парикмахерских возможна только по предварительной записи, без ожидания внутри помещения.

Спорт

Работа фитнес-центров, бассейнов, спортзалов будет запрещена, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд. 

Разрешены только профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Фото: EPA
Фото: EPA

Отели, кафе, рестораны

С 8-го по 24 января заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны) смогут работать только навынос или на доставку.

Работа всех заведений, оказывающих услуги по размещению, кроме отелей и заведений реабилитации, будет запрещена. В отелях зоны общего питания будут работать с 6.00 до 11.00.

Учеба и работа

Из учебных заведений работать продолжат только детские сады. 

"Понимаем, что родители могут работать и детям нужно ходить в детсады", – отметил Шмыгаль.

Школы, университеты, другие образовательные учреждения будут закрыты.

Учреждениям и организациям рекомендуют перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и прием посетителей, сказал Степанов.

Транспорт

Работу общественного транспорта запрещать не будут. 

Автотранспорт (в том числе маршрутные такси), троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. 

Метро будет работать в обычном режиме.


Что еще будет разрешено:

  • торговля продовольственными товарами, лекарствами, средствами медицинского назначения, ветеринарными препаратами, средствами связи, кормами для животных;
  • техобслуживание и ремонт автомобилей;
  • работа АЗС (без зон питания);
  • работа банков;
  • работа почтовых операторов;
  • работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи);
  • работа отелей (зоны общего питания в них должны работать с 6.00 до 11.00);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов (без зрителей).

Степанов выразил надежду, что такие меры позволят сократить число заболевших и прервать цепочки передачи инфекции.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook
Инфографика: kmu.gov.ua

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

Теги: транспорт, Украина, карантин, ресторан, Владимир Зеленский, салон красоты, школы, Минздрав, Максим Степанов, кафе, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, фитнес
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