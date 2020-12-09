"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил ввести в стране усиленный карантин с 8-го по 24 января 2021 года.
"До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медсистема, по данным Минздрава, выдерживает количество больных, которые есть на сегодня", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсируя усиление карантина.
Он назвал запланированные меры "зимними каникулами ради безопасности".
"Это делается, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может начаться, в частности, и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, которая может сформироваться и в течение праздников", – заявил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие поддержку бизнеса и граждан на карантине.
"Правительство оставляет за собой право в случае чрезвычайных событий, резкого роста, непредвиденных случаев обращаться к обществу и Верховной Раде и вводить неотложный карантин, если этого будут требовать ситуация и общество. Но по плану и прогнозам, которые сегодня есть, даты – те, которые были озвучены", – заявил он.
В целом карантин на территории Украины Кабмин продлил до 28 февраля 2021 года. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме периода с 8-го по 24 января, в Украине до конца февраля будут действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина. Единственное, что в них изменят, – продлят работу заведений общественного питания.
"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23.00 (сейчас они работают до 22.00), но с запретом проведения расчетных операций после 22.00", – сказал министр.
В новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешили работать до 1.00 1 января.
Что будет запрещено и разрешено во время усиленного карантина
Развлечения и культура
С 8-го по 24 января будет запрещена работа учреждений культуры, кинотеатров, театров, развлекательных учреждений (ночных клубов, дискотек), проведение концертов и любых других массовых мероприятий. Также нельзя будет арендовать площадки для проведения корпоративов, отметил Степанов.
С 8 января будет запрещена работа рождественских ярмарок.
Елки на площадях можно будет устанавливать, но без оборудования концертных площадок.
Торговля и услуги
Будет запрещена работа магазинов и рынков, которые торгуют непродовольственными товарами. Они смогут работать на доставку. Продовольственные рынки будут работать с ограничениями.
Запрещается работа торгово-развлекательных центров, кроме находящихся там магазинов, которые торгуют продуктами, медикаментами, ветеринарными препаратами, средствами гигиены и бытовой химией и другими товарами, разрешенными для продажи во время усиленного карантина.
Работа салонов красоты и парикмахерских возможна только по предварительной записи, без ожидания внутри помещения.
Спорт
Работа фитнес-центров, бассейнов, спортзалов будет запрещена, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд.
Разрешены только профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
Отели, кафе, рестораны
С 8-го по 24 января заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны) смогут работать только навынос или на доставку.
Работа всех заведений, оказывающих услуги по размещению, кроме отелей и заведений реабилитации, будет запрещена. В отелях зоны общего питания будут работать с 6.00 до 11.00.
Учеба и работа
Из учебных заведений работать продолжат только детские сады.
"Понимаем, что родители могут работать и детям нужно ходить в детсады", – отметил Шмыгаль.
Школы, университеты, другие образовательные учреждения будут закрыты.
Учреждениям и организациям рекомендуют перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и прием посетителей, сказал Степанов.
Транспорт
Работу общественного транспорта запрещать не будут.
Автотранспорт (в том числе маршрутные такси), троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.
Метро будет работать в обычном режиме.
Что еще будет разрешено:
Степанов выразил надежду, что такие меры позволят сократить число заболевших и прервать цепочки передачи инфекции.
По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.