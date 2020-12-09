Степанов рассказал, как во время "карантина зимних каникул" будут работать салоны красоты

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что салоны красоты и парикмахерские в период жесткого карантина, который продлится с 8-го по 24 января 2021 года, смогут обслуживать клиентов.

Парикмахерские и салоны красоты в период с 8-го по 24 января смогут обслуживать клиентов по записи. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины, которое состоялось 9 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Режим работы салонов красоты и парикмахерских – исключительно по предварительной записи, без ожидания внутри", – сказал он.

Кабмин продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).