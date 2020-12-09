Шмыгаль увидел положительный эффект "карантина выходного дня" и штрафов за неношение масок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о снижении количества новых больных COVID-19 за неделю. Такой результат он увязал с введением "карантина выходного дня" и штрафами за отсутствие масок.

Штраф за отсутствие маски в Украине составляет от 170 до 255 грн Фото: EPA

"Карантин выходного дня" и штрафы за отсутствие масок действительно дали результат и способствовали уменьшению количества зараженных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Количество больных на этой неделе по сравнению с прошлыми уменьшилось. При неизменном недельном количестве тестов мы имеем почти на 8 тыс меньше новых больных за неделю. Кроме того, у нас фиксируются дни, когда людей выздоравливало больше, чем заболевало", – сказал он.

Премьер согласился, что в Украине сложная ситуация с распространением коронавируса, но в тоже время увидел положительные тенденции.

"Основные причины определенного спада в новых случаях – карантин выходного дня, который действительно дал результат и второе – это штрафы за ношение масок, которые дополнительно побуждают часть населения их все-таки носить, и носить правильно", – пояснил Шмыгаль.

Закон, предусматривающий штраф за отсутствие маски в общественных местах, начал действовать в Украине 21 ноября. Штраф составляет от 170 грн до 255 грн. С этого времени за неношение масок в общественных местах было составлено 2111 протоколов.

О необходимости ношения масок говорила Всемирная организация здравоохранения. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге отметил, что, если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.