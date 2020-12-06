Кабмин Украины обсуждает с мэрами городов карантинные ограничения – Шмыгаль

Правительство Украины совместно с мэрами городов и главами областных администраций работает над перечнем возможных противоэпидемических ограничений. 100% руководителей регионов согласились с ограничением или запретом дискотек и праздничных концертов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, мэры и главы ОГА выступили за работу с частичными ограничениями общественного транспорта Фото: kmu.gov.ua

В декабре усиления ограничительных мер в Украине не будет. Об этом 6 декабря в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодаря "карантину выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе втрое количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в декабре справится с нынешней нагрузкой", – отметил Шмыгаль.

Более жесткие меры правительство предполагает ввести в январе 2021 года.

"Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и областных государственных администраций приняли участие в опросах и предоставили собственное мнение", – отметил премьер.

По его информации, главы ОГА и мэры украинских городов поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%.

Мэры и руководители областей выступили за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или навынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), подчеркнул Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, полный перечень возможных ограничений Кабмин обнародует 9 декабря.

Кабмин Украины ввел "карантин выходного дня" 11 ноября в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.