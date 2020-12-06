COVID-19 в Украине. Самая высокая загруженность койко-мест в Николаевской и Черниговской областях

По данным Минздрава, украинские больницы в среднем на 48,2% загружены инфицированными коронавирусом и пациентами с подозрением на COVID-19.

Более половины койко-мест заняты в девяти регионах Украины Фото: ЕРА

Украинскими регионами с самой высокой загруженностью больниц первой волны коронавирусной инфекции являются Николаевская и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 5 декабря Министерством здравоохранения Украины.

При среднем по стране показателе загруженности койко-мест инфицированными коронавирусом и пациентами с подозрением на COVID-19 в 48,2% в Николаевской области этот показатель равен 68,9%, а в Черниговской – 64,1%.

Более половины койко-мест заняты в девяти регионах Украины.

Самая низкая загруженность больниц первой волны коронавируса по состоянию на 4 декабря зарегистрирована в Луганской области (без учета оккупированных территорий) – 26,7%.

Всего в Украине, по данным Минздрава, предусмотрено на 5 декабря 58 934 койко-места для инфицированных и с подозрением на COVID-19.

По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали более 801 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончался 13 421 пациент с COVID-19, выздоровело 412,5 тыс. человек.