Разумков подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

Три закона о поддержке бизнеса во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, после подписания председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым направлены на подпись главе государства.

Разумков подписал три закона, которые предусматривают помощь бизнесу во время карантина Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 5 декабря подписал три закона о поддержке физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые пострадали из-за карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Речь идет о законопроектах №4429, №4430 и №4431, которые Рада приняла 4 декабря.

"Благодаря этим законодательным инициативам застрахованные наемные работники, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных мер, получат единовременную выплату в размере 8 тыс. грн. В случае сокращения продолжительности рабочего времени предприниматели смогут получить единовременное пособие для выплаты своим сотрудникам до 8 тыс. грн на одного человека", – сказано в сообщении.

Юридические лица могут рассчитывать "на возмещение расходов на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". "Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020-го по май 2021 года", – напомнили в пресс-службе.

Также принятые законы запрещают взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина.

После подписания Разумковым законы направлены на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали более 801 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончался 13 421 пациент с COVID-19, выздоровело 412,5 тыс. человек.